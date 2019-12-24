Барнаул, , 10:30 — REGNUM В Алтайском крае участились случаи гибели людей на дорогах. Как сообщает ГТРК Алтай, аварии со смертельным исходом зафиксированы в Барнауле, Солонешенском, Кулундинском и Косихинском районах.

Напомним, самое серьезное ДТП произошло на трассе Р-256. По предварительным данным, женщина-водитель за рулём автомобиля Toyota допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ 2107. Все пятеро человек, находившихся в двух машинах, погибли.

«Мужчина в «Жигулях» подавал признаки жизни, но находился в очень тяжёлом состоянии», — пояснил Владислав, один из очевидцев аварии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, напряженная дорожная обстановка наблюдается также в Забайкальском крае. Вечером, 1 декабря 2019 г. пассажирский автобус слетел с моста в Сретенском районе. Травмы получили более 20 из 44 пассажиров, 19 человек погибли.

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