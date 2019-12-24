Пекин, , 10:29 — REGNUM Житель китайской провинции Гуандун казнён за умышленный поджог караоке-бара, в результате которого погибли 18 человек. Об этом сообщает 24 декабря информационный ресурс «Пэнпай».

Смертный приговор поджигателю утвердил Верховный народный суд КНР. Утром 24 декабря Народный суд средней ступени города Цинъюань отдал распоряжение об исполнении приговора.

Преступление было совершено в ночь на 24 апреля 2018 года на улице Чаюань в Индэ. Местный житель поссорился с другим мужчиной возле входа в караоке-бар, перегородил вход туда стоявшими рядом мопедами и поджёг их. Пламя быстро перекинулось на бар, в котором был только один выход. Люди, находившиеся на втором и третьем этажах, погибли из-за угарного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, поджигатель сбежал с места преступления, однако его задержали по горячим следам.

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