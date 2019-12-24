Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По данным ГСУ СКР, всё произошло в понедельник, 23 декабря, в помещении одного из районных судов Санкт-Петербурга. 40-летний мужчина, обвиняемый в совершении изнасилования, соединенного с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенном с особой жестокостью по отношению к потерпевшей, был доставлен в суд для рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако он смог улучить момент и покончил с собой с помощью подручных средств.

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что ЧП произошло во Фрунзенском районном суде, причем, уже после того, как обвиняемому продлили меру пресечения и выдали постановление об этом. Мужчину отправили в специальное помещение, откуда его должны были увезти в СИЗО. В ожидании конвоя он и совершил суицид.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», несмотря на то, что пострадавшему была оказана первая помощь, а бригада скорой оперативно прибыла на место, спасти мужчину не удалось. Спустя час медики констатировали смерть.