Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM В ходе дорожного конфликта на юго-западе Петербурга водитель легкового автомобиля дважды наехал на пешехода, причем второй раз — умышленно, а также обстрелял пострадавшего из травматического пистолета. Пешеход госпитализирован, водитель задержан полицией. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент со стрельбой произошел 23 декабря около 21 часа у дома 19 по проспекту Ветеранов в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД России.

Водитель автомобиля Nissan Almera на «зебре» совершил наезд на 21-летнего молодого человека. После словесного конфликта водитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов по ногам и в грудь пешехода.

Когда пострадавший попросил помощи у охранной службы, находившейся неподалеку, водитель вернулся, вновь совершил наезд на молодого человека и снова скрылся. В ходе этих преступных действий злоумышленник повредил припаркованные автомобили при попытке скрыться. Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Злоумышленник был задержан по горячим следам нарядом патрульно-постовой службы полиции. Им оказался 23-летний уроженец Дагестана.

У задержанного изъяли пистолет и патроны. В отношении него возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).