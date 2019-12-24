Уфа, , 10:27 — REGNUM В Уфе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария с участием трех транспортных средств произошла вечером 23 декабря.

Неустановленный водитель, сидя за рулем неустановленного автомобиля, ехал по улице Сипайловская. В какой-то момент он столкнулся с впереди движущимся автомобилем «Киа Рио», который ехал в попутном направлении.

От удара автомобиль «Киа Рио» столкнулся с автомашиной «Лада Гранта».

Отмечается, что в результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, которая ехала в автомобиле «Лада Гранта». Ее госпитализировали с травмой головы.

Сообщается, что виновник аварии скрылся с места происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области за 11 месяцев произошло 894 ДТП с участием пешеходов