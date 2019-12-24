Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM На дорогах Среднего Урала с января по ноябрь 2019 года произошло 894 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

В таких ДТП пострадали 928 человек, из которых 117 граждан погибли. В управлении отметили, что каждое третье дорожно-транспортное происшествие произошло в вечернее и ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге за 11 месяцев зарегистрировано более одной тысячи ДТП. В 395 случаях пострадали люди, при этом каждый третий из пострадавших — пешеход.

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