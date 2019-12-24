Рабочий посёлок Охотск, Хабаровский край, , 10:32 — REGNUM На севере Хабаровского края, в Охотске, обледенелые автомобильные дороги посыпали галечником. Менее скользко не стало, но теперь галька со льда разлетается в прохожих и в лобовые стёкла автомобилей.

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«Недавно залитые бетоном дороги против гололёда посыпают галечником. Водители говорят, что по гальке машину таскает не хуже, чем по льду. К этому можно добавить разлетающиеся из-под колёс камни в пешеходов и в лобовые стекла автомобилей. Плюс — ускоренное разрушение дорожного покрытия. Песка-то не судьба заготовить с лета на подсыпку. А на реагенты денег в бюджете нет», — написали авторы телеграм-канала ПлОхотск.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморья жалуются, что автодороги в регионе превратились в сплошной ледяной ад. Власти предупредили водителей о гололеде на всех трассах региона.