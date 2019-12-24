Соледар, ДНР, 24 декабря 2019, 10:13 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Доломитное на окраине Горловки, сообщили 24 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Сегодня утром в 08:00 вооружённые формирования Украины обстреляли посёлок Доломитное. В направлении населённого пункта было выпущено семь мин калибром 82 мм», — сказано в сообщении.

Ранее посёлок подвергся обстрелу ВСУ из крупнокалиберных пулемётов.

Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Напомним, 24 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки украинские формирования ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР.

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