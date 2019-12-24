Эгвекинот, , 10:28 — REGNUM На Чукотке в Эгвекиноте сошла крупнейшая за 35 лет лавина, которая накрыла сноубордиста, катавшегося на необорудованном склоне — уже третьи сутки продолжаются его поиски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сопереживаю родным и близким пропавшего. Службы делают всё возможное, чтобы найти человека. На месте работают 80 волонтёров. Есть риск повторной лавины», — написал в своём Инстаграм губернатор Чукотки Роман Копин.

Высота снежного покрова в местах схода лавины превышает десять метров, сильный ветер и мороз — 30 градусов затрудняют поиски.

В соцсетях жители Чукотки переживают за спортсмена и надеются на положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, сход снежных лавин прогнозировали в горах Адыгеи с 17 по 20 декабря.