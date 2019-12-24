Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:37 — REGNUM В Хабаровском крае 24 декабря разбился истребитель пятого поколения Су-57, созданный в конструкторском бюро имени Павла Осиповича Сухого. Он обладает целым рядом преимуществ, отличающих его от самолётов предыдущего поколения.

Су-57 Rulexip

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Истребители пятого поколения в настоящее время производятся только в трёх странах мира, в которых конструкторская школа и технологические возможности позволяет реализовать самые передовые авиационные идеи «в металле».

Первым стал американский F-22 Raptor, первый взлёт прототипа истребителя состоялся в 1990 году, через семь лет взлетел самолёт, соответствующий современному облику боевой машины, а с 2005 года самолёт находится на вооружении ВВС США. В 2014—2015 годах самолёты этого типа принимали участие в войне в Сирии, нанося удары по исламистам. Всего на вооружении ВВС США находится порядка 180 самолётов этого типа. В авариях и катастрофах было потеряно более 5 самолётов, погибли два пилота.

Самолет F-22 Raptor ВВС США

Вторым стал российский Т-50, он же Су-57, первый взлёт которого состоялся в 2010 году, 27 декабря 2019 года на аэродроме Дзёмги должна была состояться презентация первого серийного образца этого самолёта, однако 24 декабря он был потерян в результате авиационной аварии. К настоящему времени в России есть около 13 самолётов этого типа, подписан контракт на производство 76 машин, Су-57 прошёл «боевую обкатку», приняв участие в реальных боевых действиях в Сирии в 2018 году.

Третьей в мире машиной пятого поколения стал китайский истребитель Шэньян J-31, первый полёт которого состоялся в 2012 году. Китай максимально засекретил информацию по новому самолёту, и судить о его основных характеристиках можно только оценочно.

Истребители пятого поколения обладают несколькими свойствами, недостижимыми для самолётов ранних поколений. В частности, речь идёт о малозаметности, высокой степени автоматизации бортовых процессов и крейсерской скорости полёта, превышающей скорость звука и достигаемой без перевода двигателей на форсажный режим.

Сухой Су — 57 на взлетной полосе Rulexip

Малозаметность — это способность самолёта оставаться «невидимым» для радиолокационных средств противника на предельно коротких дистанциях. Малозаметность достигается конфигурацией отражающих поверхностей и комплексом мер, позволяющих прикрывать самолёт в радиолокационном диапазоне.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 24 декабря, в 111 километрах от Комсомольска-на-Амуре потерпел аварию самолёт Су-57. Пилот успешно катапультировался и был поднят вертолётом поисково-спасательной службы.

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