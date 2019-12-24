Кемерово, , 10:03 — REGNUM В Центральном районном суде Кемерова сегодня, 24 декабря, начался суд над бывшим начальником управления МЧС по области Александром Мамонтовым и экс-главой управления надзорной деятельности ведомства Григорием Терентьевым. Об этом говорится в картотеке суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бывшего главного спасателя Кузбасса обвиняют в халатности и присвоении и растрате в особо крупном размере. Его бывший подчинённый обвиняется в халатности и мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В следствии полагают, что Мамонтов и Терентьев достоверно знали о нарушениях противопожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», но ничего не предприняли для проведения проверки в торгово-развлекательном центре.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня 2015 года по май 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного положения похитил денежные средства регионального управления МЧС на сумму более 1 млн 888 тыс. рублей. По версии следствия, они были растрачены в пользу фиктивно трудоустроенных лиц.

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