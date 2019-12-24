Усть-Катав, Челябинская область, , 10:02 — REGNUM Усть-Катавский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в умышленном нанесении ножевых ранений сожителю, от которых гражданин впоследствии скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Женщина признана виновной и отправлена в колонию на восемь лет. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

По версии следствия, женщина в ходе домашней ссоры, вооружившись ножом, нанесла своему сожителю травмы, от которых он через неделю скончался в больнице.

Отметим, что ранее гражданка дважды привлекалась за аналогичное преступление в отношении сожителя к уголовной ответственности. Так в 2012 году её осудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ, а в 2016 году — п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.