Донецк, 24 декабря 2019, 09:55 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 24 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не выявлено.
Напомним, сутками ранее украинские формирования выпустили 11 единиц боеприпасов по территории ДНР, включая шесть мин калибра 82 мм.
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