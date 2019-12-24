Донецк, , 09:55 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 24 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы / населённые пункты: Доломитное, Горловка (посёлок шахты 6/7), Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Новоласпа, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не выявлено.

Напомним, сутками ранее украинские формирования выпустили 11 единиц боеприпасов по территории ДНР, включая шесть мин калибра 82 мм.

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