Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM В столкновении двух автомобилей в Приморском районе Санкт-Петербурга утром 24 декабря погиб один человек, еще четверо были ранены. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ДТП вызвало транспортный коллапс у станции метро «Беговая».

По данным дорожной полиции, в 07:50 мск на пересечении улиц Савушкина и Туристской столкнулись автомобили Peugeot и Hyundai Solaris. В результате ДТП один человек погиб на месте, четверо получили травмы разной степени тяжести и госпитализированы.

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