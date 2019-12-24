Иркутск, , 09:50 — REGNUM В Иркутской области заболеваемость ОРВИ ещё не достигла эпидемиологического порога, сообщает региональный Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю в Приангарье было зарегистрировано 16 147 обращений за медицинской помощью. Причём большинство заболевших — дети (12 230 человек). Лабораторно подтвержден диагноз «грипп» у троих. Также известно, что в ходе прививочной кампании против гриппа вакцинировано 47,4% населения области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале года в регионе был зарегистрирован один случай летального исхода от вируса H1N1 (это патогенный микроорганизм, вызывающий грипп, названный свиным, или мексиканским, прим. ИА REGNUM). Как пояснили медики, поставленный диагноз был осложнен внебольничной пневмонией тяжелой степени.

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