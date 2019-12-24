Москва, , 09:41 — REGNUM Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек госпитализирована в больницу. Ее доставили в клинику накануне вечером и сразу поместили в реанимацию с серьезными проблемами с сердцем. Врачи, по данным некоторых СМИ, диагностируют также воспаление легких. Также сообщается, что 86-летний режиссер впала в кому.

Летом Галина Волчек прошла обследование в Центре хирургии имени Вишневского в Москве.

Галина Волчек является одним из основателей знаменитого московского театра «Современник». С 1989 года возглавляет его в качестве художественного руководителя, до этого 17 лет она была главным режиссером театра.