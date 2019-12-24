Челябинск, , 09:41 — REGNUM В Челябинской области вынесен приговор жителю села Фершампенуаз, обвиняемому в даче взятки полицейскому (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным и приговорён к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Также ему назначен штраф в размере 350 тыс. рублей.

Напомним, по версии следствия, преступление произошло в августе 2019 года. Гражданин попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 50 тыс. рублей, чтобы повлиять на результаты проверочных мероприятий в отношении своей супруги. Мужчина предложил за денежное вознаграждение составить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но был пойман на месте преступления с поличным.