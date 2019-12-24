Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Семь судов, мосты и аэропорт «Пулково» попали во вторник, 24 декабря, под прицел злоумышленников, которые вымогают 120 биткоинов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, уже больше месяца злоумышленники практически ежедневно рассылают на электронную почту государственных и частных учреждений угрозы о «заминировании» с требованием выплатить 120 биткоинов (54,7 млн руб., — прим. ред).

Сегодня с утра эвакуируются Дзержинский, Сестрорецки, Петродворцовый, Петроградский, Колпинский, Василеостровский, Куйбышевский районные суды Петербурга. Также в письмах злоумышленников значатся аэропорт «Пулково» и, без уточнения, мосты Петербурга.

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