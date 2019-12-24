Чебоксары, , 09:33 — REGNUM В Чувашии за 11 месяцев выросло число зарегистрированных преступлений, также вырос уровень подростковой преступности. Данные вопросы были подняты на заседании комиссии по профилактике правонарушений в республике, сообщается на официальном портале органов власти региона.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Чувашии Александр Макаров сообщил, что в январе-ноябре 2019 года в республике число зарегистрированных преступлений выросло на 4,9%, в том числе на 10,8% выросло количество преступлений, совершённых несовершеннолетними.

В полиции отмечают, что рост произошёл за счёт «мелких хищений, совершенных повторно, из объектов торговли, а также выявленных фактов распространения наркотических средств бесконтактным способом (закладок)».

В то же время число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, сократилось за указанный период на 12%, ранее совершавшими преступления — на 2,5%, безработными — на 2,4%. Число убийств и покушений на убийство осталось на уровне прошлого года, количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью сократилось на 12,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, наркопреступления на территории Чувашии совершают не только местные подростки, но и приезжие из соседних регионов. В декабре в республике завершили расследование уголовного дела в отношении трёх жителей Марий Эл, в том числе 16-летней девушки, которых обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в Чувашии.

Подробнее: Школьницу из Марий Эл арестовали в Чувашии за наркотики