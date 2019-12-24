Волгоград, , 09:37 — REGNUM Вознаграждение за информацию, способствующую раскрытию преступления, пообещали 24 декабря в ГУ МВД России по Волгоградской области. Вооружённые грабители напали на фермера в Суровикинском районе. Чтобы раскрыть это преступление, в полиции готовы заплатить 100 тысяч рублей.

Неизвестные в масках проникли в дом директора сельскохозяйственного производственного кооператива в хуторе Нижнеосиновский 7 сентября 2019 года. Они избили мужчину и под угрозой оружия похитили из сейфа крупную денежную сумму и травматический пистолет. Подозреваемых до настоящего времени не удалось установить.

По решению руководства регионального управления МВД России за достоверную информацию об этом преступлении будет выплачено вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. Конфиденциальность сведений гарантируется, сообщила пресс-служба ведомства.