Андроповский район, , 09:25 — REGNUM Пожар произошел на Ставрополье. Погибли в огне два человека. Инцидент произошел в селе Курсавка Андроповского района вечером 23 декабря, сообщили в региональном управлении МЧС.

Загорелся частный дом по улице Черняховская. Общая площадь пожара превысила 120 кв. м. К его тушению привлекли 17 человек и шесть единиц техники, пишет news.1777.ru.

После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили в сгоревшем доме тела двоих человек. В настоящее время устанавливаются причины пожара и гибели жителей села.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Чечне произошел пожар в одном из частных домов в Октябрьском районе Грозного. При пожаре погибли три человека.