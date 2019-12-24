Чебоксары, , 09:18 — REGNUM В Чувашии сегодня, 24 декабря, пройдёт вторая волна ледяного дождя. Скользко, будет ещё хуже, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 24 декабря дождь будет идти весь день, а из-за низкой температуры тут же превращаться в «лёд под ногами». К вечеру похолодает до — 2 градусов. Синоптик-любитель отмечает, что город Чебоксары покроется льдом, как это было в октябре 2014 года.

При таких погодных условиях посыпать улицы солью малоэффективно: соль будет тут же смывать дождём. Если дождь продолжится в том же режиме, то могут случиться обрывы проводов и падение деревьев.

Спасатели предупреждают, что 24 декабря на территории республики будет сохраняться жёлтый уровень опасности в связи с гололедицей. Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, нарушениям функционирования объектов ЖКХ, возрастает риск аварий на трассах.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в большинство регионов Поволжья был объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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