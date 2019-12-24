Санкт-Петербург, , 09:13 — REGNUM Наезд на пешехода с коляской произошел в Московском районе Петербурга в понедельник в зоне регулируемого пешеходного перехода, ребенок в больнице. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 14:10 мск днем понедельника, 23 декабря. По предварительной информации, на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе 47-летний водитель «Газели» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода. Под колесами авто оказалась 24-летняя женщина с коляской, в которой находилась двухлетняя девочка.

«В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.