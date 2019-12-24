Сухой Лог, Свердловская область, , 09:12 — REGNUM На Урале уголовное дело в отношении жителя Сухого Лога, обвиняемого в жестоком обращении с животными, будет вновь рассмотрено в суде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд отменил постановление Сухоложского городского суда о прекращении уголовного дела и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции иным составом суда», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении обвиняемого в жестоком обращении с животными жителя Сухого Лога дошло до суда в октябре 2019 года.

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Однако в начале ноября уголовное дело прекращено постановлением суда в связи с примирением сторон.

Напомним, что по версии органов дознания, житель Сухого Лога после домашней ссоры отрубил головы двум домашним кошкам и отправил фотографии расправы своей супруге.

Женщина обратилась в полицию и по итогам проверки было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ.