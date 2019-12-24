п.Палатка, , 09:17 — REGNUM По вине водителя маршрутного автобуса произошло ДТП в 82 км от Магадана. Очевидцы говорят о том, что водитель часто отвлекался от управления транспортным средством.

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«Маршрутка» с пассажирами ехала из Усть — Омчуга в Магадан. В районе посёлка Палатка автобус вылетел с проезжей части на обочину. По словам пассажиров, водитель во время движения часто отвлекался от дороги, пишет Колыма-Информ.

По счастливой случайности никто не пострадал.

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