Чита, , 09:09 — REGNUM В Забайкальском крае вынесен приговор теперь уже бывшим руководителю, заместителю и экономисту краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкаллесхоз», а также местному предпринимателю, которые создали мошенническую схему и похитили 1,2 млн рублей, предназначенных на возмещение затрат по ликвидации пожара.

Как пояснила прокурор отдела прокуратуры края Елена Пнёва, в течение двух лет злоумышленники заключили четыре фиктивных договора между учреждением и предпринимателем на перевозку тяжелой техники к местам тушения пожаров, при этом услуги по указанным договорам фактически не оказывались.

За это преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»), а также пособничество в мошенничестве, бывший руководитель учреждения приговорён к пяти годам колонии общего режима со штрафом в сумме 300 тыс.

А бывшим заместителю руководителя, экономисту учреждения и предпринимателю назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от 2 до 3 лет.

«Суд также удовлетворил исковое заявление прокуратуры Забайкальского края о солидарном взыскании со всех фигурантов уголовного дела в региональный бюджет 1,2 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба», — отметили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары, начавшиеся в Забайкальском крае ещё весной, к середине лета достигали по площади несколько миллионов гектаров. Но тушить многие из них не стали по причине экономической нецелесообразности.

Кроме того, прокуратура края неоднократно указывала на неготовность и слабую техническую оснащенность ответственных за тушение лесных пожаров. Дошло до того, что в КГСАУ «Забайкаллесхоз» бесконтрольно проводили отжиги вблизи населённых пунктов, а в отсутствие средств пожаротушения готовились тушить возгорания вениками. Следственные действия начались в феврале 2019 г.

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