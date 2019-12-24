Южно-Сахалинск, , 09:12 — REGNUM Пьяная жительница Сахалина набросилась на полицейского и искусала ему бедро. Уголовное дело об «искусании» сотрудника правопорядка передано в суд.

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Как сообщило РИА Сахалин и Курилы, в сахалинском селе Соловьёвка местная жительница, перебрав спиртного, ехала в машине, за рулём которой находился другой человек. Когда машину остановил инспектор ГИБДД, она принялась качать права, выражать возмущение фактом остановки авто. Когда же полицейский пригрозил надеть на неё наручники, 27-летняя дама набросилась на него и принялась кусать за то, до чего дотянулась, — за бедро. Страж порядка получил телесные повреждения. За нападение на полицейского даме грозит наказание от штрафа в 200 тыс. рублей до 5 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданину Киргизии грозит тюремный срок за избиение полицейского на Сахалине. Иностранец напал на полицейского прямо в здании отдела полиции и сломал ему нос.