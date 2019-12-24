Самара, , 09:00 — REGNUM Грузовик на трассе М-5 насмерть сбил женщину в Самарской области. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи 23 декабря между 893 и 894 км трассы.

По предварительной версии, большегрузный Freightliner с государственным номером Челябинской области ехал по направлению к Москве со стороны Самары. В это время он сбил женщину, которая переходила трассу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончалась на месте от полученных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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