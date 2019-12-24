Ирбит, Свердловская область, , 08:53 — REGNUM Уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Ирбита, обвиняемого в убийстве двухлетнего ребёнка, передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Рассмотрение дела по существу состоится в Свердловском областном суде. Гражданину грозит пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, преступление произошло 23 марта 2019 года. В тот день мужчина распивал спиртные напитки, а его падчерица ушла на работу, оставив на его попечение двух малолетних детей. При этом мужчина продолжил пьянствовать.

Жестокое убийство произошло после того, как двухлетняя девочка, играя возле стола, дважды опрокинула стакан с водкой. Обвиняемый схватил её за шею, нанёс ей около 40 ударов кухонным ножом и не менее 15 раз ударил об холодильник. В результате полученных травм ребёнок скончался на месте.