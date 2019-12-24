Чита, , 08:51 — REGNUM В Забайкальском крае отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений экономической направленности. Как сообщила прокурор отдела прокуратуры края Надежда Люкию, за 11 месяцев 2019 года таких преступлений было совершено 498, когда как 2018 году — 609 (-18,2%).

Из общего числа зарегистрированных преступлений с экономикой связаны 2,3%. Причём, большая часть таких преступлений относится к изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг, а также налоговым преступлениям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, количество преступлений в расчете на 100 тыс. человек населения в Забайкальском крае остается одним из самых высоких в России и по итогам 7 месяцев 2019 года составляет 1328 (82 из 85 мест).

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