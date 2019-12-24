Южно-Сахалинск, , 08:57 — REGNUM В течение медвежьего сезона 2019 года на Сахалине от когтей и клыков «хозяев тайги» погибли два человека, а шестеро получили ранения.

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По данным РИА Сахалин и Курилы, лесничие островного региона сообщили, что отличились и люди. Они трижды сбивали медведей на трассе своими автомобилями, в том числе и маленького медвежонка.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на сахалинской трассе маленький медвежонок не хотел уходить от тела своего, сбитого водителем-лихачом брата. Он сидел у бездыханного тельца и ревел. Подоспевшая мать-медведица с большим трудом смогла увести ревущего малыша в лес.