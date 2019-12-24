Балх, Афганистан, , 08:49 — REGNUM В Афганистане семь военных погибли и шесть получили ранения в результате атаки боевиков. Об этом 24 декабря сообщается на сайте агентства Pajhwok.

По данным журналистов агентства, боевики атаковали совместную базу армии Афганистана и управления нацбезопасности страны в провинции Балх. В ходе боя семь военнослужащих армии погибли и трое получили ранения. Кроме того, пострадали трое сотрудников управления безопасности страны.

Другой информации об инциденте пока нет.

Ранее боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за убийство военнослужащего армии США, который погиб во время боя с террористами на севере Афганистана в провинции Кундуз.

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