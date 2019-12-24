Южно-Сахалинск, , 08:42 — REGNUM 6,4 млн рублей штрафов заплатили капитаны японских рыболовецких судов за незаконную рыбалку у российских Курильских островов.

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Как выяснило ИА Сахалин. Инфо, 23 декабря 2019 года Южно-Курильский районный суд вынес решение в отношении капитанов пяти японских рыболовных судов. За незаконную добычу морских биоресурсов в районе Курильских островов им назначены крупные штрафы. В общей сложности японцы заплатят в казну РФ 6,4 млн рублей. Всего они незаконно добыли в российских водах морских биоресурсов весом 7,5 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Дальнего Востока выставили коллективные претензии к Росрыболовству по поводу квот японским рыбакам. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иски четырех рыболовных компаний Дальнего Востока. Рыбаки требуют признать действия Росрыболовства незаконными.