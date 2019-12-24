Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Гражданину Китая, находящемуся в горной местности возле горы Казбек в Грузии, потребовалась помощь спасателей. Сообщение об этом 23 декабря распространила пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Информация о том, что туристу требуется помощь, поступила от центра оперативного управления «112».

"На помощь к 30-летнему туристу, сразу же по получении сообщения, из Казбеги вышла группа из шести спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Из Тбилиси к операции также подключились восемь спасателей Главного управления по реагированию на особые ситуации», — сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что для поиска жителя Китая использовали дрон. Его нашли на горе Куро, на высоте 2500 метров над уровнем моря в 100-метровом ущелье. Туриста успешно эвакуировали и оказали ему медицинскую помощь. Сообщается, что его жизни угрозы нет.