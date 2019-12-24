Самара, , 08:31 — REGNUM Авария на тепловой сети произошла в Самаре. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла на теплосети диаметром 270 мм рядом с улицей Карла Маркса, 304. Сообщается, что дефективный трубопровод выведен из работы, а место протечки локализовано.

Сейчас рабочие готовятся к проведению земляных работ. На устранение аварии прибыли 19 человек персонала и 8 единиц техники. В настоящее время отопление подается по резервной схеме.

По словам чиновников, работы по устранению аварии планируют завершить к концу сегодняшнего дня.

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