Москва, , 08:27 — REGNUM На российском метеоспутнике «Метеор-М» 2−2 произошла внештатная ситуация. Как сообщили ИА REGNUM в Роскосмосе, космический аппарат столкнулся, предположительно, с микрометеоритом. Инцидент произошёл 18 декабря.

«В результате чего он (спутник — прим. ИА REGNUM) изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей», — уточнили в госкорпорации.

https://twitter.com/roscosmos/status/1209335250872086528

Отмечается, что аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешёл в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, незадействованные на обеспечение поддержания его функционирования.

Связь с «Метеором-М» специалисты смогли вновь установить только после его вхождения в зону российский наземных средств. В настоящее время аппарат переведён в режим ориентированного полёта.

«С ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры», — добавили в Роскосмосе.