Киев, 24 декабря 2019, 08:16 — REGNUM Информация об убийстве четырёх сотрудников СБУ на границе с Венгрией не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь Службы Безопасности Украины Елена Гитлянская 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее в СМИ появилась информация, что возле города Виноградова якобы были найдены тела четырёх сотрудников СБУ, якобы направленных в регион для борьбы с контрабандистами.
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