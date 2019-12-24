Киев, , 08:16 — REGNUM Информация об убийстве четырёх сотрудников СБУ на границе с Венгрией не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь Службы Безопасности Украины Елена Гитлянская 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уважаемые журналисты, не распространяйте фейк «о расстреле группы СБУ в Закарпатье». Это полный бред!», — написала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что возле города Виноградова якобы были найдены тела четырёх сотрудников СБУ, якобы направленных в регион для борьбы с контрабандистами.

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