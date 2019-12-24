Ангарск, Иркутская область, , 08:11 — REGNUM В иркутском городе Ангарске прямо под Новый год пришлось полностью закрыть для посещения детский сад №29. Как пояснили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области, из-за вспышки сальмонеллеза пострадали более 20 детей, часть из них была госпитализирована.

Родителям, чьи дети был в контакте с заболевшими, выданы больничные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вспышка кишечной инфекции зарегистрирована также в Ханты-Мансийске. У 35 воспитанников детского сада «Страна чудес» лабораторно подтверждён сальмонеллёз. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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