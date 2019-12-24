Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:10 — REGNUM Как минимум две причины могли привести к крушению истребителя Т-50 (заводское обозначение Су-57) в Хабаровском крае. Одна из них — неисправность крылатой машины.

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Вторая рассматриваемая версия ЧП — ошибка пилотирования. Как сообщил представитель силовых структур, в настоящее время специалисты приступили к поиску чёрных ящиков, передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разбился во вторник, 24 декабря, в ста километрах от Комсомольска-на-Амуре. При падении самолёт взорвался и полностью разрушился. Однако лётчик успел катапультироваться и выжил.

По информации источников, самолёт был предназначен для поставки в строевые лётные части, и именно его должны были показать журналистам на официальном подъёме машины 27 декабря.

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