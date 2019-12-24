* запрещённая в России организация

Галькайо, , 08:15 — REGNUM Сомалийская исламистская террористическая группировка «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за субботнее нападение (21 декабря) возле отеля в городе Галькайо в регионе Мудуг, в результате которого погибли по меньшей мере семь мирных жителей. Об этом их представитель сообщил репортерам Reuters.

«Мы стоим за взрывом в Галькайо… Мы убили много солдат и ранили других», — заявил представитель военных операций «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдиасис Абу Мусаб.

В субботу местный офицер полиции сообщил, что помимо убитых, десятки человек были ранены.

По информации журналистов агентства, исламистская группировка контролирует ряд районов региона Мудуг, однако не Галькайо. Напомним, что «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировала большую часть часть юга центральной части Сомали до 2011 года до того, когда она была изгнана из столицы Могадишо войсками Африканского союза.

Несмотря на потерю территорий, «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему проводит крупные нападения с применением оружия и бомб, отмечают репортеры.

«Аш-Шабааб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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