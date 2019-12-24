Петропавловск-Камчатский, , 08:20 — REGNUM На Камчатке под суд пойдёт гражданка Киргизии. Женщина 31 года, будучи выдворенной из России, в частности с Камчатки, дважды на родине меняла паспорт и пыталась вернуться на полуостров.

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По данным ИА «Кам 24», в настоящее время уголовное дело в отношении гражданки Киргизии направлено в суд. Её обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Впервые иностранка была выдворена за пределы РФ за нарушение визового режима в 2015 году. Дома, в Киргизии, она без труда сделала себе новый паспорт с новыми данными и попыталась вернуться в Россию, на Камчатку. Но сотрудники погранконтроля международного аэропорта «Толмачево» (Новосибирск) без труда установили личность нарушительницы. Её вновь выдворили из России с запретом въезда в нашу страну до 2020 года. В январе 2019 года она вновь попыталась вернуться на Камчатку и вновь — с тем же результатом.

Находясь в Киргизии, женщина опять оформила новый паспорт, опять с новыми данными, и вернулась на Камчатку, где её задержали.

Уголовное дело в отношении гражданки Киргизии возбуждено по ч. 2 ст. 322. Ей грозит либо штраф до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на такой же срок. На родине у женщины двое малолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали 73 водителя-иностранца, в том числе граждан Киргизии и Таджикистана. Они работали водителям автобусов, не имея на это прав. После задержания граждане Киргизии пожаловались на то, что сотрудники ОМОНа их избили. МИД Киргизии выразил протест посольству РФ по этому поводу.