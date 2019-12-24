Иркутск, , 07:58 — REGNUM В столице Приангарья до сих пор не устранили серьезную аварию на теплосетях, возникшую накануне вечером, 23 декабря, в районе Лермонтова, 126.

Как сообщает «ИрСити», затопленными горячей водой оказались тепловые камеры магистральной сети, находящиеся в собственности компании ТЭСИ.

Под временное отключение отопления попали три общежития Иркутского госуниверситета и 11 административных зданий. По данным иркутской мэрии, коммунальщики уже локализовали участок трубопровода, нуждающийся в ремонте, а все жилые дома и соцобъекты Академгородка еще ночью были подключены к отоплению — существенного понижения температуры в системе не произошло.

Полностью восстановить теплоснабжение планируется к 3 часам местного времени 24 декабря.