Петропавловск-Камчатский, , 07:58 — REGNUM В Усть-Камчатском районе Камчатки прямо на дороге сгорел пассажирский автобус. Жертв нет.

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По данным ИА Кам 24, связи на трассе, где произошёл инцидент, нет. Поэтому, когда на место происшествия прибыл пожарный расчёт, автобус уже был полностью объят пламенем. Машина выгорела дотла. Пассажиров внутри салона не было. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на Камчатке перевернулся пассажирский автобус. Один человек пострадал.