Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:34 — REGNUM Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разбился во вторник, 24 декабря в ста километрах от Комсомольска-на-Амуре, лётчик выжил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники знакомые с ситуацией.

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По информации источников, это был первый серийный истребитель Су-57, предназначенный для поставки в строевые лётные части и именно его должны были показать журналистам на официальном подъёме самолёта в пятницу, 27 декабря.

Первый прототип истребителя Су-57 под наименованием Т-50 совершил свой первый полёт в 2010 году, тогда же общественности и стал известен его внешний облик, до этого тщательно скрываемый органами безопасности. К настоящему времени на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре построено не менее 14 самолётов, в том числе не менее 11 лётных образцов, принимавших участие в лётных испытаниях первого и второго этапа.

Минобороны России подписало контракт на постройку 76 истребителей данного типа, об это на форуме «Армия-2019» сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В 2018 году четыре самолёта Су-57 в рамках опытного применения приняли участие в воздушной операции в небе Сирии, в боевых условиях отработав тактические действия по уничтожению назначенных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае во время испытательного полёта разбился истребитель пятого поколения Су-57, лётчик успел катапультироваться и был эвакуирован вертолётом ПСС.