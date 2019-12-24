Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM В Екатеринбурге с января по ноябрь 2019 года зарегистрировано 1072 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города корреспонденту ИА REGNUM.

Более трети (36,8%) из 395 дорожных инцидентов, в которых пострадали люди, произошло с участием пешеходов. Как уточнил в ходе заседания межведомственной комиссии представитель управления ГИБДД, в сравнении с 2018 годом наблюдается снижение дисциплинированности участников дорожного движения, в том числе и пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с начала года произошло 147 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов.

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