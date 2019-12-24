Либревиль, , 07:13 — REGNUM Четверо граждан Китая, работавших в рыбацкой фирме Sigapeche, были похищены пиратами, которые также ограбили два корабля в водах близ порта Овендо в Габоне, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

В посольстве КНР в Габоне сообщили, что инициирован экстренный план действий сразу же после нападения пиратов, также налажено взаимодействие с местными властями. На место были высланы сотрудники посольства для выяснения обстоятельств случившегося и переговоров с работодателями похищенных.

В то же самое время китайское посольство держит тесный контакт с властями Габона, призывая их провести расследование должным образом и приложить все необходимые усилия. Власти Габона усилили меры безопасности в море.