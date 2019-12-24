Хабаровск, , 06:52 — REGNUM В ста километрах от аэродрома базирования разбился новейший истребитель Су-57, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации источников, самолёт выполнял плановый испытательный полёт, однако из-за отказа бортового оборудования лётчик принял решение катапультироваться и после приземления на парашюте был подобран вертолётом Ми-8 поисково-спасательной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в небе над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34.