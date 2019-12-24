Тулун, Иркутская область, , 07:00 — REGNUM 8-летний мальчик и 86-летняя бабушка погибли на пожаре в двухквартирном доме в городе Тулуне. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

О пожаре в доме на улице Октябрьской в пожарную часть в шестом часу утра сообщили очевидцы. Горела веранда квартиры и кровля дома.

В горящей квартире, в плотном дыму прибывшие пожарные обнаружили двух погибших — бабушку 86 лет, и мальчика 8 лет. Ещё до прибытия пожарной бригады мать мальчика смогла спастись через окно.

Тушение пожара заняло полчаса и час — ликвидация его последствий.

На месте трагедии работают дознаватели и эксперты, выясняющие причину пожара и обстоятельства произошедшего.