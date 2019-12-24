Сува, , 06:30 — REGNUM Циклоны могут обрушиться на островное государство Фиджи уже на следующих выходных, однако Рождество местные жители встретят при хорошей погоде, сообщает 24 декабря Xinhua со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Экстренные службы страны призвали региональные власти приготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации, в том числе определить место для убежища и эвакуации и провести учения с жителями, особенно среди учащихся.

Напомним, сезон циклонов в этом регионе обычно длится с ноябре по апрель.