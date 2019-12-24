Барнаул, , 06:23 — REGNUM ЧП, связанное с поломкой автобуса на трассе Романово — Завьялово, случившееся сегодня утром, 24 декабря, закончилось благополучно.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части № 83 (Романовский район Алтайского края) Евгений Пуртов МЧС РФ

Как пояснил заместитель начальника пожарно-спасательной части № 83 (Романовский район Алтайского края) Евгений Пуртов, сообщение о случившемся поступило в 4:50 местного времени. Пассажирский автобус следовал из Белокурихи в Яровое и остановился по причине поломки примерно в 19 километрах от части.

«Прибыв на место, я обнаружил, что в вышедшем из строя транспортном средстве находятся пять пассажиров и два водителя. На улице было примерно минус 15 градусов Цельсия с ветром, отопление не работало, люди замерзали, и их нужно было эвакуировать», — рассказал спасатель.

По его словам, после эвакуации граждан на завьяловскую автостанцию, где они в тепле дождались другого транспорта, помощь была оказана водителю автобуса, у которого, как оказалось, вышел из строя топливный датчик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне алтайские спасатели предупредили об ухудшении погоды. Сегодня, 24 декабря, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается небольшой снег, днём метели. На дорогах местами сильная гололедица. Сила ветра при этом будет достигать 20 м/с.

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